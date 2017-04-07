«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية

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الفنانة سميرة سعيد واحدة من أبرز الفنانات التي مازلن يحافظن على رشاقتهن وجمالهن، إلا أن ظهورها ببعض الإطلالات أثار السخرية حولها من قبل بعض متابعيها بـ"السوشيال ميديا"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز إطلالاتها التي عرّضتها للنقد والسخرية.

1- إطلالة المعكرونة

ظهرت "الديفا" بفستان أصفر اللون، شبّهه البعض بـ"الإندومي" والمعكرونة الإسباجتي، حتى أصبحت الأعلى بحثًا على موقع "جوجل"، وسارعت بحذف صورتها بالفستان من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وصرّحت الستايلست ميس عزب أن الفستان من تصميم مصمم الأزياء جان لويس ساباجي اللبناني.

2- الكيس البلاستيك

أطلت سميرة سعيد بفستان بنفسجي اللون وعليه طبقة تشبه "الكيس البلاستيك"، أثناء جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور شريف قمر، والخاصة بأغلفة إحدى المجلات المصرية، مما عرضها للسخرية من قبل متابعيها.

3- إطلالة شبابية

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نالت "الديفا" إبهار العديد من متابعيها بـ"السوشيال ميديا"، بعد خضوعها لجلسة تصوير لصالح أغلفة مجلة "الأسرة"، وظهرت من خلالها ترتدي تنور وردية وجاكيت "جينز" و"كوتشي" أبيض.



4- فستان زفاف أبيض

نشرت "الديفا صورة لها بفستان زفاف أبيض لقي استحسان البعض بينما حازت سخرية البعض الآخر، كونها ترتدي فستان زفاف أبيض وهي بعمر الـ56 عامًا، وفقاً لآراء متابعيها.

5- السيراميكا

خضعت سميرة سعيد لجلسة تصوير مؤخرًا، بعد إطلاق أغنيتها الجديدة "في كل عصر" التي عُرضت بأحداث فيلم "بترا بوابة الزمن"، وظهرت بفستان أبيض يتخلله مكعبات زرقاء، وبخلفية الـ"موزييك"، وهو النوع الذي يستخدم في تشييد بناء حمامات السباحة، مما أثار سخرية البعض حولها وأطلقوا على إطلالتها الأخيرة "سيراميكا".



