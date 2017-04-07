رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه

التحرير

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أكد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن المارد الأحمر يمتلك كل المقاومات التي تساعد المدربين للنجاح.

وقال عبد العال، في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، "النادي الأهلي لديه كل مقاومات النجاح، مؤكدًا أن حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق، مدرب عادي جدًا ولو مسك فرقة تانية هيقع، وأن كل من حسام حسن (مدرب المصري البورسعيدي) وإيهاب جلال (مدرب مصر للمقاصة)، أفضل منه ولهما بصمة مع فرقهم".

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وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق، "أن عبدالله السعيد، صانع ألعاب القلعة الحمراء، واخد أكبر من حقة ومش لازم يلعلب أساسي كل مباراة، وأن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، يمتلك مقاومات أفضل من عبدالله السعيد".

وتابع عبد العال قائلآ " أن سليماني كوليبالي أفضل مهاجم في الأهلي، وأن شريف إكرامي، أفضل حارس مرمى في مصر ورقم واحد في منتخب الفراعنة، فيما يعد عصام الحضري اسطورة، لكن رقم تلاتة في المنتخب".