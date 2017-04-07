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بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع

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بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع

مصراوي Masrawy

بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالص

كتبت - هاجر حاتم:

الصداع أحد الأمور المزعجة للإنسان، قد يجعله يتوقف عن العمل، أو يصيبه بالأرق، خاصًة إذا وصل الأمر للصداع النصفي، الذي يصيب جزء كبير من الدماغ، ويتسبب بآلام شديدة. لهذا نستعرض لك الكثير من الأمور التي تقوم بها غير "الأطعمة الغير صحية" وتتسبب لك في الإصابة بالصداع، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

- الحذاء الضيق

لن يصيبك بالإصابة في قدمك فقط، لأن الضغط على القدم يعرضها للألم، ويرسل بالتالي إشارات للدماغ مما يتسبب بالاصداع.

- تصفح الهاتف

نظرًا للإشعاعات التي تطلقها الهواتف الذكية، وتأثيرها السلبي على المخ، فعند تصفح الهاتف خاصًة قبل وقت النوم، قد يصيب الإنسان بالأرق، مما يؤدي إلى الصداع بسبب قلة النوم، فضلًا عن إجهاد العين.

-حمالة الصدر

حمالات الصدر الضيقة قد تصيب بعض النساء بالإصابة بالصداع، خاصًة أنها قد تؤثر بالسلب على قدرتهن على التنفس، مما تمنع دخول كمية الأكسجين الكافية للمخ.

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مصراوي Masrawy

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