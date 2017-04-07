بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات بمركز أبو النمرس.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، بأن "أحمد. س"، 43 عاما، صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات بمركز أبو النمرس، يستخدم مستلزمات إنتاج من الزيوت ومكسبات الطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من ضبط مدير المصنع "أحمد. ر"، وبلغ إجمالي المضبوطات 8.5 طن مقرمشات غير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.