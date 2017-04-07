بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس

كتبت- ندى الخولي:

أجرى عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومهندسو الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، حيث تفقدوا مدرسة تعليم أساسى (42 فصلاً) بالحي الثالث مجاورة 25، ومدرسة تعليم أساسي (33 فصلاً) بالمجاورة 65، ومدرسة تعليم أساسى (42 فصلاً) بالحي الـ11، وغيرها من المدارس التي يجرى تنفيذها، ومن المقرر تشغيل بعضها في العام الدراسى القادم.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه مشروع الموقف الإقليمي.

وشدد النجار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات بأسرع وقت، لخدمة سكان المدينة، مع ضرورة الاهتمام بعنصر الجودة في جميع المشروعات المنفذة.