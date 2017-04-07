تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل

كتب - طه عبيد:

تأخر إقلاع 4 رحلات جوية في مطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الجمعة، بسب ظروف التشغيل، وإجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن تأخر إقلاع 3 رحلات جوية جاء بسبب ظروف التشغيل، حيث تأخرت طائرة شركة تاركو للطيران رقم 113 المتجهة إلى الخرطوم عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل لمدة 6 ساعات، كما تأخر إقلاع طائرة نسمة للطيران المتجهة إلى مطار جدة ، ورحلة شركة النيل المتجهة إلى مطار الأقصر.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية قررت تأجيل موعد إقلاع رحلتها رقم 601 المتجهة إلى عدن 4 ساعات، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف بالعبور في أجواء آمنة.