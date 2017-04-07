بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

اختتم وفد من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، بهدف الوقوف على الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين من أهالي المحافظة ومدى توافر الاحتياجات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

ضم الوفد دكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ورافقهم خلال الزيارة الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور خالد جمال وكيل المديرية، والدكتور أشرف عثمان مدير عام المستشفيات الجامعية.

من جانبها قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المنشآت التي زارها الوفد شملت مستشفى المنيا العام ومستشفى الرمد ومستشفى الصدر ومركز السمع والكلام بالمنيا الجديدة.