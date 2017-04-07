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مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش

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مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالعمرانية.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "دسوقي. ف"، 42 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 12 قضية، الهارب من 3 قضايا آخرهم (مخدرات) بالسجن 10 سنوات، يتاجر في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

ووضع العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، خطة محكمة للإيقاع بالمتهم، وتمكن النقيب مصطفى عبد الآخر، معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة.

وعُثر بحوزة المتهم على فرد خرطوش وطلقة، و100 جرام حشيش، و11 ألف جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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