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قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها

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قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها

مصراوي Masrawy

الإنقاذ النهري

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها غرقا بنهر النيل في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بغرق طالبة بمياه نهر النيل بدائرة مركز الصف.

واستمع اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إلى أقوال والد الغريقة، الذي أكد أن ابنته كانت رفقة بعض أصدقائها على حافة نهر النيل، وأثناء قيامها بغسل شعرها، اختل توازنها فسقطت، لتلقى حتفها غرقا.

وكشفت تحريات العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، أن الضحية مطلقة، تبلغ من العمر 19 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري بقيادة اللواء أسامة شعبان جهودهم؛ لانتشال الجثة، حيث تتواصل أعمال البحث بواسطة رجال الضفادع البشرية.

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مصراوي Masrawy

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