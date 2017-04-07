كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم

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تطورت كرة القدم بشكل كبير في أخر عقدين، فمع تزايد عدد الأندية والمنافسات، أصبح لزاما على اللاعبين السفر حول العالم بشكل أكبر بكثير عن ذي قبل وخاصة للأندية الناجحة، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي العقود السابقة، كان السفر يقتصر بشكل كبير على دول مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ولكن مع تطور الكرة بات على اللاعبين السفر إلى مختلف الدول من روسيا وكازاخستان وتركيا وغيرها من البلدان التي لم يكن لها تواجد كبير على الساحة الكروية في السابق.

وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة البريطانية أن الحارس الإسباني إيكر كاسياس هو أكثر اللاعبين سفرا لخوض المباريات، حيث قطع مسافة 564,380 ميل طوال مسيرته الكروية، ويحصل على أجر يصل إلى 166,48 جنيه إسترليني عن كل ميل.

وفي المركز الثاني يأتي الإسباني تشافي الذي قطع مسافة 554,363 ميل ويحصل على 298,18 جنيه إسترليني عن كل ميل، ويصل معدله التهديفي إلى 1,70 هدف كل 10 ألاف ميل، وفي المركز الثالث يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قطع مسافة 545,294 ميل ويحصل على 525,67 جنيه إسترليني عن كل ميل ويصل معدله التهديفي 10,64 هدف لكل 10 ألاف ميل.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع بعد قطعه مسافة 518,096 ميل ويحصل على 362,17 جنيه إسترليني عن كل ميل ويبلغ معدله التهديفي 10,58 هدف لكل 10 ألاف ميل.

وتواجد قائد روما فرانشيسكو توتي في الترتيب الخامس بعد قطعه مسافة 472,006 ميل ويحصل على 192,55 جنيه إسترليني عن كل ميل ويبلغ معدله التهديفي 6,69 هدف لكل 10 ألاف ميل.

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واحتل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المركز السادس في القائمة بعدما قطع 414,586 ميل ويحصل على 404,11 جنيه إسترليني عن كل ميل ويصل معدله التهديفي 11,58 هدف لكل 10 ألاف ميل.

وتواجد المهاجم الإسباني فرناندو توريس في المركز السابع بعد قطعه 386,190 ميل ويحصل على 433,82 جنيه إسترليني عن كل ميل ويبلغ معدله التهديفي 7,28 هدف لكل 10 ألاف ميل.

وفي المركز الثامن تواجد الأرجنتيني كارلوس تيفيز والذي قطع مسافة 384,549 ميل ويحصل على 1,339.69 جنيه إسترليني عن كل ميل ويبلغ معدله التهديفي 7,46 هدف لكل 10 ألاف ميل.

واحتل الفرنسي كريم بنزيما المركز التاسع بعد قطعه 312,720 ميل ويحصل على 326,47 جنيه إسترليني عن كل ميل ويبلغ معدله التهديفي 8,60 هدف لكل 10 ألاف ميل.

وأخيرا احتل المهاجم الإنجليزي واين روني المركز العاشر بقطعه مسافة 243,959 ميل ويحصل على 836,96 جنيه إسترليني لكل ميل ويبلغ معدله التهديفي 13,12 هدف لكل 10 ألاف ميل.