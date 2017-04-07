6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى

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يقترب قطار الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى -الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" - الدوري الإٍسباني "الليجا"- الدوري الألماني "البوندسليجا" - الدوري الإيطالي "الكالتشيو" - الدوري الفرنسي"، من الوصول لخط النهاية، غير أنه حفل بالعديد من الإحصائيات ننشرها في هذا التقرير.

في البريميرليج، يعد تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، الأقرب لحصد اللقب للمرة الثاني في آخر ثلاث نسخ للبطولة، وذلك بفضل تصدره بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، ولعب تشيلسي 30 مباراة "فاز في 23 وتعادل في 3 وخسر 4.. وجمع 72 نقطة.. وأحرز 62 هدفًا وتلقى مرماه 24 هدفًا".

من جانبه يتصدر ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان الدوري الإٍسباني بفارق نقطتين عن غريمة التقليدي برشلونة، علمًا بأن للفريق الملكي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، ولعب المرينجي 29 مباراة "فاز في 22 وتعادل في 5 وخسر 2 .. وجمع 71 نقطة .. وأحرز 78 هدفًا وتلقى مرماه 30 هدفًا".

بدوره بات البيانكونيري "يوفنتوس" قريبًا من حصد لقب الكالتشيو للمرة السادسة على التوالي، بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 6 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني، ولعب فريق السيدة العجوز 30 مباراة "فاز في 24 وتعادل في 2 وخسر 4 .. وأحرز 60 هدفًا وتلقى مرماه 20 هدفًا".

فيما يجهز العملاق البفاري، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نفسه للتتويج بالبوندسليجا للمرة الخامسة على التولي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن لايبزيج الثاني، ولعب العملاق البفاري 27 مباراة "فاز في 20 وتعادل في 5 وخسر 2 .. وجمع 65 نقطة .. وأحرز 67 هدفًا وتلقى مرماه 14 هدفًا".

بينما يتصدر موناكو بقيادة مدربه ليوناردو جارديم، جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويبدو أن موناكو اقترب من تحقيق اللقب للمرة الأولى من 2000، وللمرة الثامنة في تاريخه، حيث يتصدر الفريق بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان الثاني، ولعب موناكو 30 مباراة "فاز في 22 وتعادل في 5 وخسر 3 .. وجمع 71 نقطة .. وأحرز 87 هدفًا وتلقى مرماه 26 هدفًا".

في ضوء ماسبق.. «التحرير» يستعرض لكم فيما يلي مجموعة من أبرز إحصائيات الدوريات الخمس الكبرى:

الأكثر تحقيقًا للشباك النظيفة في الدوريات الـ5 الكبرى 2016/17:

- باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد (16 مباراة).

- بايرن ميونخ وأتلانتا ويوفنتوس ومارسيليا وفياريال (14).

- تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وروما وسانت ايتيان وموناكو ونيس (13).

- ليون وبرشلونة (12).

- آينتراخت فرانكفورت وايفرتون ومانشستر يونايتد ونانسي (11).

الأكثر تهديفاً في الدوريات الـ5 الكبرى 2016/17:

- 88 برشلونة (30 مباراة).

- 87 موناكو (30).

- 78 ريال مدريد (29).

- 69 نابولي (30).

- 67 بايرن ميونخ (27).

الأكثر اعتراضاً للتمريرات في الدوريات الـ5 الكبرى 2016/17:

- 108 تياجو ألكنتارا.

- 96 كاماتشو.

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- 94 هوفيديس.

- 92 ماسكاريل.

- 89 إياراميندي.

الأكثر تمريراً في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى 2016/17:

- 2433 هامشيك.

- 2316 موتا.

- 2175 ميشيل سيري.

- 2143 ألكانتارا.

- 2081 ويلان سيبريان.

الأكثر بالعرضيات الناجحة في الدوريات الـ5 الكبرى 2016/17:

- 79 أليخاندرو جوميز.

- 71 بيدرو ليون.

- 69 سيجوردسون.

- 63 ليما.

- 59 كيفين دي بروين.

الأكثر بالعرضيات الخاطئة في الدوريات الـ5 الكبرى 2016/17:

- 223 كاندريفا.

- 222 بيدرو ليون.

- 211 أليخاندرو جوميز.

- 210 ليما.

- 209 فينسنت بيسا.