تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم

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يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في قيادة السيارات، فتبعًا للطبيعة الشكلية للسائق، قد يواجه المرء بعض الصعوبات الخاصة بفرض كامل سيطرته على السيارة، والتحكم الكامل فى جميع وظائفها الحيوية.

ويأتي الأشخاص قصار القامة على رأس قائمة الذين يعانون من صعوبات في القيادة، بحيث لا تساعدهم قدراتهم البدنية على فرض كامل سيطرتهم على مقود السيارة، أو حتى الضغط على بعض الأزرار المتعلقة بالمكيف والنوافذ وغيرها، وهو الأمر الذي يجبرهم على تقريب المقاعد بشكل أساسي، وفي هذا السياق ننشر أفضل السيارات التي يفضل لقصار القامة قيادتها وفقًا لتقارير الاستهلاك العالمية..

BMW الفئة السابعة

هي السيارة حاملة الراية للفئات السيدان من إنتاج الشركة الألمانية العملاقة، فهي تعمل بمحرك 3000 CC مزود بشاحن إضافي تربو ويتكون من 6 سلندر ويعطي قوة مقدارها 320 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن متر، وتسمح السيارة بشكل عام لقائد السيارة بالتحكم في العديد من وظائفها في مساحة صغيرة، الأمر الذي قد يجعلها مناسبة لقيادة قصار القامة.

هوندا أكورد

تحتوي السيارة اليابانية على محرك بسعة 2400 CC ويتكون من 4 سلندر، وتضخ قوة حصانية مقدارها 185، فيما يبلغ عزم الدوران الخاص بها 245 نيوتن متر، وتتمتع بشكل أساسي بتواجد معظم الأنظمة المتحكمة في القدرات الفنية للسيارة في مساحة صغيرة.

مرسيدس S-Class

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واحدة من حاملي رايات مرسيدس للسيارات السيدان الفاخرة، وتتمتع بمحرك بسعة 4700 CC يتكون من 8 سلندر "V8"، وتساهم الأبعاد الداخلية للسيارة في جعلها أكثر إراحة لقائدها، ومساعدة في التحكم بوظائفها بشكل مريح.

سوبارو فوريستر

واحدة من السيارات التابعة لشركة "سوبارو" اليابانية، والتي نجحت في صياغة قاعدة جماهيرية واضحة لها على مستوى الأسواق العالمية، وتملك محرك بسعة 2500 CC مكون من 4 سلندر ويعطي قوة 170 حصان، وعزم دوران 263 نيوتن متر، كما توفر السيارة راحة للسائق أثناء القيادة، لاسيما في يتعلق بأبعاد المقعد.

سوبارو أوتباك

هي سيارة كروس أوفر تلقى إقبالًا في السنوات الأخيرة، وتتمتع بمحرك بسعة 2500 CC ويتكون من 4 سلندر، قادر على ضخ قوة 175 حصان وعزم دوران 236 نيوتن متر، وتوفر مساحة مقبولة لقائد السيارة تسمح له بالتحكم الكامل بوظائف السيارة بأريحية واضحة.

فولفو XC90

سيارة رياضية متعددة الأغراض "SUV" تلقى اهتمامًا واضحًا من جانب شركتها السويدية العملاقة، وتتمتع بمحرك قوي مكون من 4 سلندر ومزود بشاحن إضافي تربو، ويضخ قوة 250 حصان وعزم دوران 386 نيوتن متر، وعلى الرغم من اتساع تصميمها الداخلي، إلا أنها توفر نسق أكثر راحة لقائدي السيارة من أصحاب القامة القصيرة.