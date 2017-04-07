لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي

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رغم نشأتها في أسرة فنية، إلا أن قرار دخولها المجال الفني لم يكن سهلًا على الإطلاق، وحتى بعدما نجحت في اقتحام عالم الشهرة والأضواء، تحقيقًا لأولى خطوات الحلم، منعها زوجها الفنان من مواصلة التمثيل، فاحتجبت عن الشاشة لفترة، الأمر الذي أثر على إنتاجها الفني.



"التحرير لايف" يرصد لكم 11 معلومة عن الفنانة أميرة العايدي بالتقرير التالي..

1- ولدت في القاهرة يوم 7 أبريل عام 1973، أي أنها تبلغ من العمر 44 عامًا.

2- تربت في كنف أسرية فنية من الطراز الأول، فوالدها هو المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، ووالدتها هي الفنانة عزيزة راشد.

3- رفض والدها أن تمتهن الفن في البداية، ومنعها من دخول المعهد العالي للفنون المسرحية.

4- حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

5- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "الشجعان" عام 1992 مع الفنانين محمود ياسين وسحر رامي وممدوح عبدالعليم، بعد أن رشحها صديق والدها المخرج طارق النهري للمشاركة في الفيلم وهي بالسنة الأولى من دراستها الجامعية.

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6- توقفت عن التمثيل لما يزيد على 7 سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "الشجعان" بسبب زواجها من الفنان الراحل وائل نور، وإنجابها لابنها "يوسف" وابنتها "سارة".

7- يطغى إنتاجها التليفزيوني على إنتاجها السينمائي، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات: "حديث الصباح والمساء، وامرأة من نار، وفريسكا، وبطة واخواتها، وحدائق الشيطان، وبعد الفراق، ودموع في نهر الحب، وقضية معالي الوزيرة، والعقرب".

8- من الأفلام التي شاركت بها: "صباحو كدب، وكشف حساب، ومجانين نص كم، ومعلش احنا بنتبهدل".

9- قصة زواجها من الفنان الراحل وائل نور تعود إلى عام 2003، حينما تقدم لطلب يدها من والدها، ولكن بعد إنجابها لطفليها منعها من مواصلة التمثيل حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعد ذلك.

10- تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال سوهاجي تجمعها صلة قرابة به، بعد أن تعرفت عليه في كواليس فيلم "معلش احنا بنتبهدل"، وفق ما صرحت به في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط".

11- تلقت خبر وفاة طليقها بصدمة عصبية أفقدتها النطق لبعض الوقت، وظهرت عليها ملامح الحزن الشديد والانهيار أثناء تشييع جنازته.