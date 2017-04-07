طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني

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لم يستغرق وقتًا طويلًا في اتخاذ قراره بترك مهنة الطب بعد دراسة لمدة 7 سنوات، ودخوله مجال التمثيل، لكنها كانت مخاطرة لم يأمن عواقبها، إلا أن رغبته المُلحّة في إرضاء موهبته الفنية دفعت به سريعًا إلى مصاف النجوم، وتمكن من حجز مقعد بجوار العمالقة، حتى أصبح واحدًا منهم تحقق مسلسلاته أعلى نسب المشاهدات في رمضان، لدرجة جعلت منه خلال فترة من الفترات الممثل الأعلى أجرًا في التليفزيون.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 20 معلومة عن الفنان القدير يحيى الفخراني..

1- اسمه بالكامل محمد يحيى الفخراني، لكنه اشتهر فنيًّا بـ"يحيى الفخراني".

2- ولد في منزل جدته بالمنصورة يوم 7 أبريل 1945، أي أنه يبلغ من العمر 72 عامًا.

3- عمل والده في بيع المصوغات لفترة، ثم أصبح أحد تجار ماكينات الخياطة، أما والدته فقد كانت "أميّة" لا تعرف القراءة والكتابة.

3- انتقل بعد شهر من مولده مع أسرته للعيش في منطقة "ميت غمر"، حيث منزل عائلة والده، وظل مقيمًا به حتى حصوله على شهادة الثانوية العامة.

4- تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس، قسم الجراحة، عام 1971.

5- علاقته بالفن بدأت من خلال عزفه على آلة "الأكورديون" في مراحل التعليم المدرسي، ثم بدأ التمثيل من خلال منتخب الجامعة الذي كان قد طلب مواهب جديدة، فتقدم واجتاز الاختبارات.

6- أول مسرحية شارك بها في الجامعة كانت بعنوان "علماء الطبيعة"، ولكنه بدأ احتراف التمثيل كمهنة بعد التخرج.

7- قضى عام الامتياز في مستشفى "ميت غمر"، حيث أشرف بنفسه على علاج والده الذي كان يعاني من أمراض الضغط والسكر، ولكنه فشل في علاجه وتوفي إثر هبوط في الدورة الدموية عن عمر 69 عامًا، وفق ما صرح "الفخراني" في لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

8- فضَل العمل في مجال التمثيل بعدما آمن بموهبته بشهادة المتخصصين والمحيطين به في فترة الجامعة، وشارك لأول مرة بعد التخرج بديلًا للممثل محمود المليجي في إحدى المسرحيات مع المخرج كرم مطاوع.

9- اشتهر جماهيريًّا بعد مشاركته في المسلسل الاجتماعي الشهير "أبنائي الأعزاء شكرًا"، مع الراحل عبد المنعم مدبولي عام 1979.

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10- قدم أول بطلولة تليفزيونية له من خلال مسلسل "صيام صيام" عام 1981، وعن تلك التجربة قال: "كنت خايف جدًّا من البطولة لدرجة إني سافرت لندن عشان أشتري لبس الشخصية.. وفاكر إني جبت ساعتها 17 حمالة.. وبعد المسلسل بقت الحمالات موضة"، وفق ما قاله في برنامج "واحد من الناس".

11- شارك في عدد من الأفلام السينمائية أشهرها: "خرج ولم يعد، وحب في الزنزانة، وإعدام ميت، وأرض الأحلام، وضربة قمر، والحب في الثلاجة".

12- تألق في دور ضابط الموساد الإسرائيلي "أبو جودة"، بفيلم "إعدام ميت" مع الراحل محمود عبد العزيز عام 1985، وعن ذلك الدور قال خلال حوار له مع "الأهرام": "هناك أكثر من فنان اعتذر عن تقديم هذه الشخصية، لكنى فرحت بها جدًا، لدرجة أن شخصًا من جهة سيادية هاتفنى وقتها وقال لى: عايز أبو جودة ينتحر ليه.. فقلت له: هذا الشىء الذى دفعنى أن أتشبث بالدور، لأن اليهود وطنيون، ولديهم عقيدة ثابتة لذلك اخترت له الانتحار".

13- قدم عددًا من الأعمال التليفزيونية الناجحة أبرزها: "أوبرا عايدة، وجحا المصري، وللعدالة وجوه أخرى، والليل وآخره، وعباس الأبيض، ويتربى في عزو، وابن الأرندلي، وشيخ العرب همام، وونوس".

14- من أشهر مسرحياته: "ليلة من ألف ليلة، والملك ليير، والبهلوان، ومطلوب على وجه السرعة".

15- خاض تجربة الإنتاج السينمائي مرتين، ولكنه خسر في المرة الأولى 60 ألف جنيه، بسبب فيلم "عودة مواطن" الذي لم يحقق إيرادات عالية.

16- صرح بأنه يمنع أي شخص من التدخين داخل "البلاتوه" في أعماله، وبرر ذلك في حواره مع "الأهرام" قائلًا: "أمنع التدخين فى البلاتوه بقدر ما أستطيع، لأن الصورة السينمائية تتأثر سلبًا فى اللوكيشن".

17- يخشى أن تكون له علاقة برجال السلطة، ويرى أن أسلم شيء للفنان هو ابتعاده عن ذلك الوسط، لدرجة أنه تهرب من مقابلة الرئيس أنور السادات، الذي كان يتحمس له كفنان، بل ودعاه ذات مرة لحضور حفل زفاف ابنته، لكن مرضه حال دون ذلك، وقال بالنص: "أنا بتاع الشعب مينفعش أكون جنب السلطة".

18- كان من ضمن الوفد الفني الذي التقى الرئيس الأسبق حسني مبارك بالقصر الجمهوري قبل سقوطه بأشهر، ورغم التعليمات التي حذرت الفنانين من الحديث في السياسة، إلا أن "الفخراني" أحرج "مبارك" بسؤال عن حقيقة توريثه الحكم لابنه الأصغر "جمال"، وكانت إجابة الرئيس: "والله العظيم ابنى بيساعدنى بس".

19- أيّد ثورة 25 يناير، وأجرى مكالمة هاتفية شهيرة مع برنامج "العاشرة مساءً" في فترة الثورة قال خلالها للرئيس: "هذه ثورة مثل ثورة 19 يا ريس وأنت هتكون فخر لأبنائك، وأنا نفسى آجى أسلم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك".

20- تزوج من الكاتبة القبطية "لميس جابر" بعد قصة حب جمعتهما في كلية الطب، وأنجب ابنيه "شادي" الذي يعمل مخرجًا، و"طارق".