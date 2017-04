أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتفل نجم أفلام الكونج فو الصيني "جاكي شان" اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ63؛ حيث ولد في 7 أبريل عام 1954 بهونج كونج، ويشتهر "شان" بعدد من الأفلام الرائعة التي وصل عددها إلى أكثر من 150 فيلمًا؛ حيث بدأ مهنة التمثيل مبكرا في عام 1960 وكان عمره وقتها لا يتعدى ست سنوات فقط، وقدم أول أفلامه في عام 1962، وهو فيلم Big and Little Wong Tin Bar، وقدّم أحدث أفلامه Dragon Blade في وقت مبكر من هذا العام، كما يستعد لتقديم عددا آخر من الأفلام، مثل Skiptrace وKung Fu Panda 3.

وفي إطار الاحتفال بعيد ميلاده؛ قدّم موقع "إنترناشيونال بيزنس تايم" مجموعة من الحقائق التي لا يعرفها كثيرون عن بطل الكونجفو، والتي جاء على رأسها:

1- الاسم الحقيقي لجاكي شان هو "شان هونج سانج"، وكان يلقب بـ"باو باو"، والتي تعني باللغة الصينية "قذيفة المدفع".

2- أضاف "شان" اسم "جاكي" إليه عندما انتقل إلى كانبيرا في أستراليا للعمل في مجال البناء.

3- على الرغم من أنه أبدع في التمثيل والحركات البلهلوانية لرياضة الكونجفو؛ إلا أنه أيضًا يحترف الغناء الكلاسيكي، وأصبح يبلغ رصيده الغنائي 20 ألبومًا.



4- حصل "شان" على تسجيلين عالميين، الأول عن تقديم أكبر عدد من الأعمال الفنية المثيرة، والتسجيل الثاني عن القيام بأكثر من 15 وظيفة في فيلمه Armour of God 3، حيث قام بدور المخرج والمؤلف والممثل والمنتج المنفذ والمصور السينمائي والمدير الفني والمغني والملحن وحتى الملقن وأدوار أخرى في الفيلم نفسه مثل العجوز والبهلوان.

5- يتقن "جاكي شان" عددًا من اللغات، مثل المندرين، وهي اللغة الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، واللغة الإسبانية والكورية والألمانية والإنجليزية والأمريكية والتايلاندية وحتى لغة الإشارة.

شاهد أيضا

6- ظهر "جاكي شان" عاريًا تمامًا في فيلم كوميدي للكبار فقط، هو All in the Family.

7- أصيب "جاكي شان" بنزيف في المخ إثر إطلاق الرصاص عليه بالخطأ عام 1986 في فيلم Armour of God.

8- أفلامه الكثيرة جعلته مصابًا بالجروح في كل جزء من جسمه تقريبًا.

9- بدأ "شان" التمثيل فعليًّا بأدوار مهمة عندما كان عمره ثمانية أعوام فقط.

10- والدة "جاكي شان" كانت "مهربة للأفيون"، في حين كان والده "جاسوسًا" للحكومة الصينية، أما ابنه فمكث 6 أشهر في السجن بعد اتهامه بحيازة الماريجوانا.