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ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا

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ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا

مصراوي Masrawy

ميركل وهولاند

برلين- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الجمعة دعمهما للضربة الأمريكية على سوريا، محملين الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية الكاملة لهذا التطور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أن الولايات المتحدة استهدفت فجر اليوم مطار الشعيرات في محافظة حمص السورية بـ 59 صاروخا ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة "خان شيخون".

وصرح محافظ حمص طلال برازي أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح.

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