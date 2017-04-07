ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا

برلين- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الجمعة دعمهما للضربة الأمريكية على سوريا، محملين الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية الكاملة لهذا التطور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أن الولايات المتحدة استهدفت فجر اليوم مطار الشعيرات في محافظة حمص السورية بـ 59 صاروخا ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة "خان شيخون".

وصرح محافظ حمص طلال برازي أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح.