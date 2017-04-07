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الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية

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الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية

مصراوي Masrawy

الضربة الأمريكية على سوريا

(أ.ف.ب)

أعلن الجيش السوري، في بيان له اليوم الجمعة، عن سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية التي استهدفت قاعدة الشعيرات في وسط سوريا.

وتلا المتحدث باسم الجيش السوري بيانا نقله التلفزيون الرسمي قال فيه "أقدمت الولايات المتحدة الاميركية عند الساعة 03:42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف احدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ"، ما أدى الى "ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سوريا بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن تلك الضربة الأمريكية جاءت "ردا على الهجوم الكيميائي من جانب السورية في خان شيخون يوم 4 أبريل الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من السوريين الأبرياء بينهم نساء وأطفال"، وتنفي الحكومة السورية مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.​ ​

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