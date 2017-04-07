السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

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عاد الى القاهرة صباح اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من واشنطن بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت 6 أيام.

وأجرى السيسي، خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، كما تناولت المحادثات الجهود الثنائية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة تنظيمى داعش والقاعدة والأيديولوجية التي تغذى الإرهاب.

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والتقى الرئيس السيسي، في واشنطن مع ريكس تيلريسون وزير الخارجية وجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكيين وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء في مجلسى الشيوخ والنواب ورؤساء الشركات الأمريكية، كما التقى مع الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن الرئيس الحالي للقمة العربية، الذى قام بزيارة للولايات المتحدة، تناولت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.