حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع

التحرير

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كتبت- هدير آدم

أعلن الكابتن عزب حجاج، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية، أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد في اجتماعه مساء الاربعاء الماضي، نتيجة اختبارات الحكام الجدد والترقي، على مستوى الجمهورية والتي أقيمت باتحاد كرة القدم حيث تقدم للاختبارات شهر فبراير الماضى 21 من بنات الوادي الجديد للتقدم لاختبارات الحكام الجدد، وتم اختيار 12 منهن من فتيات التحكيم بمحافظة الوادي الجديد، كان من بينهم الأولى على مستوى الجمهورية، هاجر ثابت طلبة، بنسبة 94.75 %.

وقالت "هاجر" في حوار لـ"التحرير"، إنها تحلم بأن تكون "حكم دولي"، إنها لن تلتفت إلى أي انتقادات لكونها فتاة وتمتهن هذا المجال "وستواجهها بالحزم"، وإلى نص الحوار:

بداية.. نهنئك بحصولك على المركز الأول ضمن الحكام الجدد لكرة القدم النسائى، ونريد التعرف عليك

أنا اسمى هاجر ثابت طلبة علي، عمرى 24 عامًا، تخرجت من كلية تربية رياضية حامعة أسيوط عام 2013، وحاليًا فى ثانية ماجستير .

بما أنك دخلتي مجال كرة القدم.. أهلاوية أم زملكوية؟

في الحقيقة أنا أهلاوية حتى النخاع وكمان عائلتى كلهم أهلوية.

هل كنت تلعبين كرة قدم وتتابعين المباريات وكيف دخلتي مجال التحكيم؟

«من وأنا صغيرة وأنا بحب الكرة، وأشاهدها وكنت ألعب مع صحابى فى الكلية لكن لم أتقيد باتحاد كرة القدم، وموضوع التحكيم كان قرار بدائي ولم أكن واثقة أني سأكمل حتى النهاية».

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كيف تمت الاختبارات الخاصة بالحكام.. وكيف أصبحتي الأولى على الجمهورية؟

نحن 12 بنتًا نجحن من محافظة الوادي الجديد في اختبارات الحكام، وكانوا يهتمون بنا جدًا وخاصة فى المحاضرات، والذي كان له فضل كبير علينا الكابتن والحكم والمحاضر محمد هنادي، وكنت اعتبره مثلي الأعلى، أيضًا كان لمنطقة الكرة بالمحافظة دور فى توفير المكان الملائم لتلقي المحاضرات النظرية والعملية، وكانوا حلقة الوصل بينا وبين اتحاد الكرة المصرية.

ما هو طموحك بعدما حصلتي على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأول حكم كرة قدم نسائي؟

حلمى إنى أكون «حكم دولي»

كيف ستواجهين الانتقادات؟

«أكيد هنلاقي انتقاد حاد وخاصة في محافظة الوادي الجديد مفيش فريق كرة قدم نسائي من الأساس وبالنسبة لطبيعة المجتمع الواحاتي هيكون شيء غريب وجديد عليهم، ومتوقعة الانتقاد هيكون لاذع، فأنا مش خايفة من حاجة زي كدة ومتوقعاها، وهواجهها بالحزم والثبات داخل الملعب، ومش هعطي اهتمام للانتقاد لأن أي مجال معرض للنقد ومش شايفة إن الانتقاد هيوقف حد».

بماذا تنصحين زملائك الحكام وخاصة البنات؟

أوجه لهم رسالة بأن «علينا حمل كبير ولازم نكون على قدر تحمله، مع الاجتهاد هننجح وهنحقق المستحيل في مجال الكرة بالوادي الجديد ونرفع اسم المحافظة».