محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا

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طالب محمد حليم المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لاعبي الفريق بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون فترة صعبة في مسيرة الفريق.

ورفض حلمي، خلال تصريحات هاتفية بقناة "أون سبورت"، الرد على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، الهجومية ضده، عقب الهزيمة من الشرقية بهدف نظيف في الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه لن يرد الإساءة بمثلها، وأنه يرفض الإساءات الصادرة، وأنه يكن كل الاحترام للزمالك وكل لاعبيه.

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وشن شيكابالا، هجومًا حادًا ضد حلمي، عقب الخسارة المؤلمة أمام أبناء الزقازيق، مؤكدًا أنه خلال فترة تولي الأخير القيادة الفنية للزمالك، عانى الفريق بشكل كبير في التدريبات وأنهم كاوا يخضون المباريات بدون تعليمات.

وواكتفى حلمي في تعليقه على شيكابالا، خلال المداخلة الهاتفية، بكلمات مقتضبة قال فيها: "كل ما قيل عني، كذب وافتراء، الكل يعلم محمد حلمي جيدًا، ويعلم تربيتي، طوال حياتي لم أرد الإساءة بإساءة. ولم ولن أسيء إلى أي فرد من الزمالك".