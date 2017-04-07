مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا

كتب - هاني سمير:

قال فيكتور أوزيروف - رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، إن الضربات الأمريكية قد تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

وأضاف -وفقا لما نشرته "سكاي نيوز عربية" منذ قليل- أن موسكو ستطلب جلسة لمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا.

وكان مسؤول أمريكي ذكر أن الولايات المتحدة أطلقت 70 صاروخا من طراز "توماهوك" تجاه مطار الشعيرات العسكري في حمص في ساعة مبكرة من

صباح اليوم.