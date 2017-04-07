أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا

Google+ Print
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا

مصراوي Masrawy

فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي

كتب - هاني سمير:

 

قال فيكتور أوزيروف - رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، إن الضربات الأمريكية قد تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

وأضاف -وفقا لما نشرته "سكاي نيوز عربية" منذ قليل- أن موسكو ستطلب جلسة لمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا.

وكان مسؤول أمريكي ذكر أن الولايات المتحدة أطلقت 70 صاروخا من طراز "توماهوك" تجاه مطار الشعيرات العسكري في حمص في ساعة مبكرة من 

صباح اليوم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية