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بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

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بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

مصراوي Masrawy

أرشيفية لصواريخ توماهوك

القاهرة - (مصراوي):

أكد مسؤول أمريكي إطلاق واشنطن "59 صاروخا موجها عالي الدقة" على أهداف في سوريا، مشيرا إلى أن الضربة الأمريكية بصواريخ توماهوك عابرة للقارات على القاعدة الجوية السورية في حمص تمت بالفعل.
وقال مسؤول أمريكي آخر "لموقع سكاي نيوز عربية" إن إطلاق الصواريخ جاء من مدمرات للبحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط على عدد من الأهداف بالقاعدة الجوية.

وأضاف أن "نظام الأسد استخدم في الهجوم الكيميائي على خان شيخون عنصرا مشابها للسارين .

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد خطابا بعد قليل حول القصف الأمريكي للأهداف في سوريا.

وكانت موسكو حذرت واشنطن من أي عمل عسكري محتمل في سوريا.

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مصراوي Masrawy

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