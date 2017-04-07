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سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات

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سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات

التحرير

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قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن جميما سامجونج، التي أصبحت في العام الماضي أول عداءة كينية تفوز بسباق الماراثون في الأولمبياد، سقطت في اختبار منشطات خارج البطولات أجراه الاتحاد.

وأضاف الاتحاد، في بيان "الاتحاد الدولي لألعاب القوى فتح تحقيقا هذا الأسبوع حول انتهاك جميما سامجونج للوائح مكافحة المنشطات"، مضيفًا "العداءة سقطت في اختبار مفاجئ للمنشطات خارج البطولات أجراه الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كينيا".

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وقال البيان "هذا جزء من برنامج الاتحاد الدولي المتطور للكشف عن المنشطات خارج البطولات المخصص للعدائين البارزين في سباقات الماراثون الذي تدعمه مجموعة أبوت لسباقات الماراثون العالمية الكبرى".

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التحرير

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