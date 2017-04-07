«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار

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قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن هناك تفاوت أسعار بين الدواجن فى المزرعة وفى الأسواق، موضحا أن الغرف التجارية تقدم سعر استرشادي وليس تسعيرة طبقا لسعر البورصة.

وأضاف السيد، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، مساء الخميس، أن الحلقات البسيطة هي أكثر مشكلة تعانى منها صناعة الدواجن، بسبب تفاوت السعر من المزرعة حتى الوصول للمستهلك.

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وطالب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، بوجود رقابة وضوابط وآليات جديدة، واستصدار تشريعي لتحديد هامش الربح للتجار.