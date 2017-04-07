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طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

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طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

التحرير

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قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالقليوبية، إن كثرة تحرك ، وعدم استقراره عند مؤشر معين، لا يعطى الفرصة لانخفاض الأسعار، مشددًا على أن عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار.

وأضاف حسين، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء " على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن عدم اتزان الأسعار في الأسواق، بسبب عدم ثبات السلع و التكلفة.

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وشدد على أن المواطن لديه ثقافة الشراء والبيع، ويقوم بالبحث عن أفضل التجار والأسعار عند شراء مستلزماته من الخضروات والسلع.

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التحرير

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