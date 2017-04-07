طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

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قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالقليوبية، إن كثرة تحرك سعر الدولار، وعدم استقراره عند مؤشر معين، لا يعطى الفرصة لانخفاض الأسعار، مشددًا على أن عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار.

وأضاف حسين، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن عدم اتزان الأسعار في الأسواق، بسبب عدم ثبات السلع و التكلفة.

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وشدد على أن المواطن لديه ثقافة الشراء والبيع، ويقوم بالبحث عن أفضل التجار والأسعار عند شراء مستلزماته من الخضروات والسلع.