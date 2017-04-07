سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الجمعة :

السعر العالمي : 1,245.80 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 715 عيار 22 656 عيار 21 626 عيار 18 537 عيار 14 417 عيار 12 358 الاونصة 22,250 الجنيه الذهب 5,008 الكيلو 715,429

شبكةعيونالإخبارية

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