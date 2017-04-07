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ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية

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ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية

التحرير

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حصلت "التحرير" على أسماء 4 أشخاص بينهم عريس وعروسة، لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفافهم في ترعة البحر الصغير بالقرب من مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية.

والضحايا هم، "محمد السيد سلامة، 29 عامًا - العريس، وأية السيد عطوة، 20 عامًا، العروسة، وأحمد بلال عبدالهادي، 25 عامًا، سائق السيارة، وهناء الشربيني أحمد، 17 عامًا"، وتم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام، بعد انتشال الجثامين والسيارة من مياه الترعة.

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وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ إلى مركز شرطة دكرنس بسقوط سيارة يستقلها عروسين في مياه البحر الصغير أثناء عودتهما من مدينة المنصورة إلى مدينة دكرنس.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال السيارة والجثامين، ونقلهم إلى مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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التحرير

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