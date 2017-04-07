الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

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قال الرائد خالد أبو بكر، المتحدث باسم صفحة "الجيش المصري الإلكتروني"،إن جماعة الإخوان انتهت سياسيا ومجتمعيا وما تعيشه الآن "حلاوة روح".

وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "العاصمة"، أن قيادات الجماعة الإرهابية أنفقت أموالا طائلة في أمريكا عن طريق الاتفاق مع كبرى شركات الدعاية الدعاية والإعلان والعلاقات العامة هناك، لطبع ونشر الصور وتوزيعها بالشوارع الرئيسية في واشنطن تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع:"الجماعة الارهابية فشلت في الحشد متابعا أن لدية فيديوهات توضح ضرب الجالية المصرية لعناصر الإخوان"، وأن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الأشخاص الذين اعتدوا على الإعلامي يوسف الحسيني في واشنطن.