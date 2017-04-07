بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر

دمياط – محمد إبراهيم:

نجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، برئاسة العميد محمد صبحي، في تفكيك عبوة هيكلية أمام أحد محال بيع الخمور بالسوق العمومي بمدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد أن عثر عدد من الأهالي على جسم غريب أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وكشف مصدر أمني أن العبوة الهيكلية لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وجرى التعامل معها من خلال خبراء المفرقعات وتدميرها، في حضور اللواء علاء حبلص، حكمدار المديرية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تحسبًا لانفجارها، وفرض كردون أمني حول المنطقة وإغلاق مداخل الشارع ومنع مرور السيارات تجنبا لحدوث أي خسائر.