صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

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كتبت - سميرة حسن

اشتكى أهالي دمياط من ارتفاع أسعار الخضروات غير المبرر، وأدى هذا الارتفاع إلى قلة الحركة الشرائية، مطالبين المسؤولين بالتدخل ومراقبة الأسواق والسيطرة على ما وصفوه بـ"جشع التجار"، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 10، 12جنيهًا، والمضروبة بـ5 جنيهات، والليمون 30، 25،24، والبصل الأحمر 8 جنيهات، والأبيض 6 جنيهات، والفلفل 10جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 6.5 والثوم 10جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات.

تقول "أم سيف" ربة منزل، «الأسعارارتفعت بصورة جنونية في ظل غياب الرقابة على الأسواق، أنا قللت استهلاكي ومش عارفة أدبر أمور بيتي وعندي أطفال محتاجين مصاريف وفي التعليم، الحياة بقت صعبة وإحنا تعبنا معدناش مستحملين كل حاجة غالية والبشر هما اللي رخصوا، والمسؤلين لايشعرون بمعاناة الشعب، وبسأل فين الرئيس من اللي أحنا فيه؟».

وأضاف محمود العوضي، موظف على المعاش، «الأسعار مبالغ فيها والمعاش لا يكفينى علاج، بخلاف باقى المصاريف، إحنا حجّمنا استهلكنا جدًا، الحكومة يدها مرتعشة تجاه الكبار، وسبب ارتفاع الأسعارعدم وجود رقابة على الأسواق وجشع التجار، ويجب وضع حد لما نعانيه، مش تاركين كل واحد يبيع بما يحلو له، مفيش سلعة ما ارتفعتش والحكومة ودن من طين وودن من عجين».

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وتقول عزة عباس، موظفة، «مرتبي لا يكفي شيء، مش عارفين نعيش، هنلاقيها من الإيجارولا الخضار ولابقالة ومياه وكهرباء كل شئ سعره ارتفع والرئيس لايشعر بمعاناة الشعب، أنا ماشية أبحث عن الأسعار الرخيصة مش لاقية، أنا استغنيت عن كثير من الأشياء، اللحمة مش بتدخل البيت منين»، مطالبة الرئيس بمراعاة المواطنين وتخفيض الأسعارومراقبة الأسواق.

وأكدت "أم محمد"، بائعة خضار، «بنجيب الحاجة غالية من الوكالة قفص الطماطم 18كيلو 180 جنيهًا، والإقبال ضعيف، واستهلاك المواطنين قل كتير نظرًا لارتفاع الأسعار، الناس حالتها تعبانة وإحنا ملناش ذنب، كل الأسعار ارتفعت»، مطالبة بخفض الأسعار لكي يكون هناك حركة في الأسواق.

وأضاف محمد جمعة، بائع خضار، «الإقبال ضعيف جدًا، الأسعار كلها ارتفعت والطماطم بـ10و12جنيهًا والاستهلاك قل جدًا، أنا بيجيلي مواطنين يأخذوا ربع كيلو طماطم، الحالة أصبحت سيئة، والمواطن غلبان معدش مستحمل، كل الأسعار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، والمواطن اللي بيشتغل باليومية هيعيش إزاي إيجار ولا مصاريف»، مطالبًا تجار الجملة بخفض الأسعار.