مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين

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نشر مكتب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، بيانًا، للرد على الانتقادات التي وجهت إلى شخصه، عقب لقائه إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، في ملتقى ريتشموند لمناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأكد مكتب البرادعي، خلال البيان، أن اللقاء جاء كمحاولة لكسب الرأي العام العالمي وخاصة الأمريكي المنحاز لإسرائيل، في ظل غياب أي بدائل واقعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين، خلال منتدى عالمي يتحدفث فيه كافة شخصيات العالم مؤكدين أن مواقف البرادعي من تأييد السلام العادل في الشرق الأوسط معروفة منذ كان مساعدًا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي، والذي استقال احتجاجًا على أسلوب التفاوض المنفرد في اتفاقية كامب ديفيد، لكنه لم يرفض السلام لكنه كان يملك رؤية للسلام الشامل والعادل.

واستشهدوا أيضًا بثبات موقف البرادعي، وهو ما أكده خلال كلمته، قائلًا: "محاولتنا توصيل رؤيتنا للحل العادل للأصوات المعتدلة بالشعب الإسرائيلي أدى إلى ترك الباب مفتوحًا بالكامل لليمين المتطرف هناك"، مشددين على أنه يجب أن "نتعلم أن السياسية هى فن الممكن فى ضوء البدائل المتاحة".

وأبدى المكتب تعجبه من التناقض فى التعامل مع موقف البرادعي، على عكس احتفاء الجمهور العربي بتصريحات أردوغان في منتدى دافوس عام 2009، رغم أنه كان مع الرئيس الإسرائيلي بيريز على نفسه المنصة.

وانتقد البيان أيضًا، موقف الإعلام المصري، قائلًا: "أود أن أنوه في النهاية إلى أنه لو تفهمنا انتقادات تأتي من شباب متحمس حسن النية، فلا يمكن أن نفهم كيف تأتي موجة هجوم من صحافة مصرية هي نفسها من احتفت بتصريحات الرئيس السيسي حول السلام الدافئ مع إسرائيل. هؤلاء يستخدمون القضايا الوطنية ومغازلة المشاعر لأسباب سياسية ليس لها علاقة بقناعاتهم أصلا".

وإليكم نص البيان الذي نشر عبر الصفحات الرسمية للدكتور محمد البرادعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان (لا تبرير ولا دفاع ... "إليكم الحقيقة لمن يرغب في معرفتها"):

"في غياب أى بدائل واقعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين بعد سبعين سنة من الفشل بسبب غياب الاستراتيجية والإنقسامات والجهل، أليس من واجبنا أن نشرح وجهة نظرنا، ونؤكد حقوق قضايانا العربية، لمحاولة كسب الرأي العام العالمي خاصة الرأي العام الأمريكى المنحاز لإسرائيل؟

منتدى ريشموند، هو منتدى عالمي ويتكلم أمامه كافة شخصيات العالم، ويجب أن تكون لدينا الشجاعة لنكون حاضرين عندما تبحث قضايانا بدلا من أن نخفى رأسنا فى الرمال، ولا نخاف من مواجهة الجميع سواء كانوا أصدقاء أو أعداء ومعنا الحق الواضح بالتاريخ والوقائع والقانون الدولي.

وللمفارقة فقد احتفى الجمهور العربي بتصريحات أردوغان في منتدى دافوس عام 2009، رغم أنه كان مع الرئيس الإسرائيلي بيريز على نفسه المنصة.

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في كلمة الدكتور محمد البرادعي، بمنتدى ريشموند، كان الحديث فى شكل أسئلة وأجوبة من الصحفية التى أدارت الحوار ومن الجمهور أربعة آلاف، وقد استغرق ساعتين شرح فيه وجهة نظره بالتفصيل عن السياسات الإسرائيلية، وشرح للجمهور الغربي خلفيات مواقفنا الراسخة ضد الاحتلال والاستيطان، ومدى خطورة استمرار الأزمة على الاستقرار العالمي.

وأنوه هنا أن مواقف البرادعي من تأييد السلام العادل في الشرق الأوسط معروفة منذ كان مساعدًا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي، والذي استقال احتجاجًا على أسلوب التفاوض المنفرد في اتفاقية كامب ديفيد. لم يكن إسماعيل فهمي يرفض السلام، لكنه كان يملك رؤية للسلام الشامل والعادل في المنطقة، والذي ضاعت العديد من فرصه، ويصبح أبعد كما تأخر الوقت.

قال في المنتدى أيضًا أن استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية سيؤدى إلى نظام عنصرى مماثل لنظام الأبرتهايد فى جنوب إفريقيا (وهو النظام الذي كان منبوذًا دوليًا حتى سقط في النهاية)، وقد أيد باراك هذا الرأي وهذا مكسب سياسي أن يصدر من شخصية إسرائيلية على خلاف المعهود من السياسيين الإسرائيليين الذين يتشددون في رفض أي ربط بين أفعال حكوماتهم وبين العنصرية، كما أيد باراك ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

بالإضافة لتلك الجلسة كان هناك حديث مماثل أمام المئات من طلبه المدارس في نموذج محاكاة للأمم المتحدة.

يجب أن نتعلم أن السياسية هى فن الممكن فى ضوء البدائل المتاحة، وأن تغليب العواطف على العقل والاقتصار على الحديث مع النفس دون محاولة إيصال وجهة نظرنا الى العالم وكسب تأييده سيؤدى الى المزيد من الانهيار فى أحوالنا، خاصة أن أوراق القوة التي بيدنا محدودة للغاية، وهذا يشمل بالإضافة للقوة العسكرية جوانب القوى العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.

كما أن عدم محاولتنا توصيل رؤيتنا للحل العادل للأصوات المعتدلة بالشعب الإسرائيلي أدى الى ترك الباب مفتوحا بالكامل لليمين المتطرف هناك، وهو ما أدى للمأساه الحالية، حيث نشهد حكومة ترفض بوضوح الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، نشهد رفضًا لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحدود 67، القدس الشرقية، عودة اللاجئين، ويستمر الاستيطان، وتولد أجيال جديدة لم تشهد الماضي على أراضٍ محتلة، وتتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم.

استقطاب الجزء المتعاطف من الإسرائيليين، خاصة السياسيين والأكاديميين، مع القضيه الفلسطينية هو أمر ضرورى إذا ما أردنا حلًا، وهو ما قام به مانديلا وحزب المؤتمر الوطنى فى جنوب إفريقيا بضم المتعاطفين معهم من البيض ليستطيعوا التخلص من نظام الفصل العنصري، كان هذا رأى المفكر الفلسطيني البارز المرحوم إدوارد سعيد، والذى كان يرى أهمية التخلص من إرث الماضي لكي نعيش الحاضر والذى أنشأ أوركسترا يضم فلسطينيين وإسرائيليين بالاشتراك مع الموسيقار اليهودي المشهور دانيال بارينبويم، وهو من عزف في رام الله نفسها، وكرر مرارًا مواقفه بعدم إمكانية حل الصراع بالقوة بل بحلول سلمية عادلة.

وأود أن أنوه في النهاية إلى أنه لو تفهمنا انتقادات تأتي من شباب متحمس حسن النية، فلا يمكن أن نفهم كيف تأتي موجة هجوم من صحافة مصرية هي نفسها من احتفت بتصريحات الرئيس السيسي حول السلام الدافيء مع إسرائيل. هؤلاء يستخدمون القضايا الوطنية ومغازلة المشاعر لأسباب سياسية ليس لها علاقة بقناعاتهم أصلا.

لنا الله إذا ما استمرينا على هذا المنوال من تغليب العواطف دون أن نبدأ عمليه تفكير عقلاني يخرجنا من القاع الذى وصلنا إليه".

