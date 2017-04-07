برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة

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قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، مساء الخميس، إنه «يجب إنشاء مدارس للكلاب الضالة من أجل تحسين سلالاتهم وتهجينهم، وذلك لتقليل استيراد كلاب الحراسة من الخارج، بدلًا من قيام لجنة الطب البيطري بوضع السم لتلك الكلاب في الأرض مما قد يصيب الأطفال أو بعض الطيور بالتسمم».

أضاف تمراز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «مصر قامت باستيراد ما يزيد عن مليار جنيه كلاب حراسة في مصر، في حين أنه يوجد 15 مليون كلب ضال داخل مصر، وما أطالب به هو أن يتم تهجين هذه الكلاب للاستفادة منها، ومن أجل توفير فرص عمل للشباب، ليه نفيد الدول التي نستورد منها وإحنا ممكن نصدرلها ونفيد نفسنا».

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وتابع: «نحن لدينا العمالة والمقومات، والمشروع سيُدخل ربح لمصر أكثر من 2 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن 30 ألف شاب، ما يمكننا من منافسة دول العالم المُصدرة لكلاب الحراسة، وسيمنع سُعر الكلاب، ويُقلل من الكلاب الضالة في الشوارع، وجمعية الرفق بالحيوان تعمل على المشروع، ونحن نحاول أن نُساعدها».