إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي

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انتقد أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مستوي مصطفي فتحي لاعب الفريق، في المباراة السابقة أمام الشرقية، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأبيض بهدف نظيف ولم يحصل اللاعب علي إعجاب المدرب البرتغالي.

وعلق إيناسيو، على احتفاظ فتحي الزائد بالكرة وتمريراته الخاطئة، خلال اللقاء.

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كما انتقد مدرب الزمالك الجديد، الأوزان الزائدة للاعبي الفارس الأبيض، مؤكدًا على ضرورة إنقاص وزنهم خلال الفترة القادمة، وأنه سيتم وضع برنامج غذائي بدني مكثف حتى يصل اللاعبين للوزن المثالي. وأشاد بمستوى ثنائي الفريق طارق حامد وعلي جبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.