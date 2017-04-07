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«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية

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«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية «محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية

التحرير

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قال محمد صلاح، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، مساء الخميس، معلقًا على واقعة الدكتورة منى البرنس، أستاذة كلية الآداب بجامعة السويس، ونشرها مقطع عبر حسابها بـ«فيسبوك» وهي ترقص، إن كل مجتمع له أعرافه تُوضع حسب العادات والتقاليد.

أضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «مجتمعات العالم الثالث لها تقاليد مختلفة ولهم الحرية في ذلك طالما لم تصل للبجاحة»، مستطردًا: «الدكتورة حرة، عاوزة ترقص عايزة تغني هي حرة، لكن هي منتسبه لجامعه عريقة زي جامعة السويس».

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أشار إلى أنه لا يصح لأستاذة جامعية وهي في مهنة كبيرة القيام بذلك، مضيفًا: «البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية، وأهانت الدين الإسلامي وسيدنا محمد، ونشرت بعض التدوينات تخاطب خلالها الله بلفظ (يا راجل)، وهذا لا يصح أبدًا».

أوضح أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، أن الأستاذة الجامعية تقوم بالتدريس لزهرة شباب مصر، متسائلًا: «موقفهم إيه لما يلاقوا الدكتورة بتاعتهم مش بترقص في فرح بس لا، دي بترقص رقص مستفز وفيه إيحاءات جنسية، لازم الحاجات دي يكون ليها حدود».

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التحرير

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