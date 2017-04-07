طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

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قال طارق الخولي، أمير سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساء الخميس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن، ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، «تاريخية على كافة المستويات».

أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «زيارة السيسي لواشنطن صفعة على وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي كان يناهض كل ما حدث في 30 يونيو، ودعّم جماعة الإخوان».

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أشار إلى أن «تلك الزيارة ستعود بالخير على مصر والمنطقة العربية كاملة، حيث من أن المتوقع أن ينشط مجال الاستثمار في مصر»، مشدّدًا على أنه «يجب تمهيد الطريق أمام المستثمرين من خلال القضاء على البيروقراطية والروتين».