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صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا

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كتب: محمد عباس

واصل أتباع ومريدو العارف بالله سيدى أحمد البدوى، مساء اليوم الخميس، الاحتفالات بالليلة الختامية، بالمولد الصغير المعروف بالرجبية، وسط انتشار أمني مكثف.

وامتلأت ساحات الذكر للاستماع للإنشاد والمديح الدينى في آل البيت والعارف بالله، كما شهدت ساحة الشيخ صديق المندوه، حفيد وخليفة الشيخ صباح، إقبالا غير مسبوق من قبل المحبين وأهل التصوف، كما حضر بعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالمحافظة إلى الساحة للمشاركة فى الإحتفالات.

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وانتشرت قوات الأمن حول مداخل ومخارج ساحات المسجد، ودفعت بسيارات الإسعاف وخبراء المفرقعات والحماية المدنية، تحسبا لحدوث أى أعمال شغب أوعنف.

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