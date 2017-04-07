أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها

Google+ Print
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها

مصراوي Masrawy

رجب طيب أردوغان

أمستردام - (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن مائة مواطن هولندي من أصل تركي منعوا من مغادرة تركيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المتضررين، وكثير منهم في تركيا لقضاء عطلات أو لزيارة أقارب، كانوا يجاهرون بانتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تشن حكومته حملة صارمة على أنشطة المعارضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الخميس.

ولم تذكر وسائل الإعلام الهولندية ما إذا كان المتضررون يحملون الجنسيتين الهولندية والتركية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية