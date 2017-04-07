وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها

أمستردام - (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن مائة مواطن هولندي من أصل تركي منعوا من مغادرة تركيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المتضررين، وكثير منهم في تركيا لقضاء عطلات أو لزيارة أقارب، كانوا يجاهرون بانتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تشن حكومته حملة صارمة على أنشطة المعارضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الخميس.

ولم تذكر وسائل الإعلام الهولندية ما إذا كان المتضررون يحملون الجنسيتين الهولندية والتركية.