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الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط

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الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط

مصراوي Masrawy

دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو لا تملك تأثيرا على الرئيس السوري بشار الأسد ولا تقدم له دعما غير مشروط.

وقال بيسكوف ـ في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) ، مساء اليوم الخميس ـ "من الخطأ الزعم بأن موسكو بإمكانها إقناع بشار الأسد بفعل ما تريد موسكو أن يفعله، وإن الدعم غير المشروط مستحيل في عالم اليوم".

وأكد أن روسيا تنتظر إجراء تحقيق دولي كامل في حادث الهجوم المفترض باستخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون بمحافظة إدلب بشمال شرق سوريا، ووصف هذا الحادث بالمأساة الكبيرة.

وأشار إلى ضرورة إجراء التحقيق قبل أن ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار ما، وإلا فستكون خطوات المجتمع الدولي غير عادلة من وجهة نظر القانون الدولي.

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