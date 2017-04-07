العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

سقطت مروحية للجيش العراقي في بغداد، وقام فلسطيني بتنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية ولقى 10 أشخاص مصرعهم في في انفجار بالصومال، وإعلان حالة الطواري في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان.

1- سقوط مروحية عسكرية للجيش العراقي بالموصل

مروحية أباتشي محطمة في العراق - أرشيفية (أ ف ب)

سقطت مروحية عسكرية تابعة للجيش العراقي في الساحل الأيسر من الموصل400، كم شمالي بغداد، بعد تعرضها لمصدر نيران أرضية.

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2- عملية دهس في رام الله

موقع حادث الدهس في رام الله بالضفة الغربية الخميس (أ ف ب)

نفذت سائق فلسطيني عملية دهس أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في رام الله بالضفة الغربية.

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3- مصرع 10 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالصومال

موقع انفجار بالقرب من وزارة الداخلية الصومالية في مقديشيو في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة فى منطقة شابيلي السفلى بالصومال.

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4- إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان

جنود حفظ سلام تابعون للأمم المتحدة في شمال دارفور في 9 فبراير 2017 (أ ف ب)

أصدرت ولايتا شمال وغرب كردفان بالسودان مرسومًا مؤقت بإعلان حالة الطوارئ بالولايتين لمدة شهر، يمنع الاحتشاد وحمل السلاح في المنطقة المحددة، وذلك على خلفية أعمال العنف التب دارت مؤخراً بين قبيلتي الحمر والكبابيش، وأدت إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

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5- تنظيم داعش يشن هجومين متزامنين شمالي بغداد

تفجير في بغداد - أرشيفية

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أن عناصر من تنظيم "داعش" شنوا اليوم الخميس هجومين متزامنين شمال وغرب بيجي 220 كلم شمال بغداد.

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