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التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست

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التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست

التحرير

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طالب عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، شرطة جنوب إفريقيا بزيادة قوة التأمين في مران الفريق، بسبب التظاهرات التي ستشهدها العاصة جوهانسبرج، غدًا الجمعة، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتدرب سموحة، غدًا، في الساعة الثالثة عصرًا، على الملعب، الذي يشهد لقاء الفريق السكندري مع بيدفيست، ويبعد 25 دقيقة عن مكان إقامة الفريق.

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وأضاف حنفي أن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة عقب العشاء، اليوم الخميس، استخدم فيها الفيديو، وشرح للاعبين قوة الفريق الجنوب إفريقي، موضحًا أن الجهاز الفني سيعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم في المباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة بيدفيست، السبت المقبل، في دور الـ32 مكرر، من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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التحرير

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