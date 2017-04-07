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بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس"

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مصراوي Masrawy

موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (1)موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (1)

موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (2)موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (2)

موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (3)موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (3)

موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (4)موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (4)

موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (5)موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية في بحر دكرنس (5)

الدقهلية - رامي القناوي:

رصدت عدسة "مصراوي" موقع سقوط سيارة عروسي الدقهلية واثنين آخرين من ترعة "بحر دكرنس" عندما كانوا يستقلونها للوصول إلى قاعة زفافهما.

وشهد محيط سقوط العروسين تواجد عدد كبير من أهالي مدينة دكرنس، عند محاولة انتشال الجثامين بمعاونة قوات الحماية المدنية، وسط صراخ وعويل أسرة العروسين.

وعقب انتشال الجثامين جرى نقلها إلى مشرحة مستشفي دكرنس العام.

وكان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ماركة "تويوتا" بداخلها عروسين بترعة "بحر دكرنس".

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بقيادة العميد مروان عبدالمعطي خيوه، مدير إدارة الحماية المدنية، وعناصر من الغواصين التابعين للإنقاذ النهري، ومعهم أوناش تابعة لمجلس المدينة لرفع السيارة من المياه.
وتمكنت الحماية المدنية من انتشال الجثامين الأربعة بينهما العروسين وهما"محمد عبد الحميد سلامة، 25 عامًا، وآية السيد محمد عطا، 20 عامًا، وقائد السيارة وقريب العريس "أحمد بلال سلامة"، 24 عامًا، و"هناء الشربيني الجنايني"، 20 عامًا، صديقة العروس.

وتوصلت تحريات المباحث بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز دكرنس، أن العروسين كانا يستقلان سيارة ماركة "تويوتا"، فضي اللون تحمل أرقام 173774 ملاكي دقهلية، بصحبه قائدها وصديقة العروس وأثناء توجههم لحفل الزفاف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب حركات استعراضية على الطريق سقطوا بسببها جميعًا في ترعة "بحر دكرنس".

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مصراوي Masrawy

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