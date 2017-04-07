حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد: محمد الصباغ

قرارات مختلفة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول سوريا وكوريا الشمالية، في حين ارتفعت أعداد ضحايا السيول في كولومبيا إلى 300 قتيل، كما صدَق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار هام بشأن اختيارات الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا.

1 - واشنطن ولندن وباريس تطلب تصويتا اليوم على مشروع قرار حول سوريا

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تعرض اليوم صورًا للأطفال ضحايا هجوم خان شيخون الكيماوي (أ ف ب)

طلبت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تصويتا في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيميائي في سوريا، وإثر مفاوضات مع روسيا، تم تقديم نسخة أدخلت عليها تعديلات طفيفة إلى أعضاء المجلس، لكن لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستدعمها.

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2- مجلس الأمن يندد بشدة بصاروخ كوريا الشمالية

جانب من اجتماع الدول الأعضاء بمجلس الأمن اليوم في نيويورك (أ ف ب)

ندد مجلس الأمن الدولي بشدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا قبل يوم، معتبرا انه "انتهاك خطير" لقرارات الامم المتحدة الصادرة بحق بيونج يانج. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قرار التنديد في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الصيني شي جينبينج حليف بيونج يانج إلى فلوريدا للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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3- الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا

اجتماع بمقر الكونجرس الأمريكي (أرشيفية)

أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي تغييرًا تاريخياً يسمح بالتصويت من أجل تمرير اختيارات الرئيس دونالد ترامب بشان عضوية المحكمة العليا.

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4- مقتل جندي فرنسي بالقرب من الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

قوات فرنسية بمدينة جاو شمال مالي (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن جنديا فرنسيا قتل في مالي خلال عمليات بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو. ويشار إلى أن نحو 3500 جندي فرنسي، متمركزون بصورة أساسية في مالي وتشاد، يساعدون قوات الأمن في الدولتين الواقعتين في جنوب الصحراء الكبرى في الحرب ضد الجهاديين.

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5- ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل

سيدة تتحرك وسط مبنى تهدم بفعل السيول في مدينة موكوا جنوب كولومبيا الثلاثاء الماضي (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكولومبية، أن حصيلة ضحايا السيول الوحلية التي اجتاحت مدينة موكوا ليل الجمعة السبت ارتفعت إلى أكثر من 301 قتيل. وذلك وفقا لآخر حصيلة رسمية نقلها مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث كارلوس إيفان ماركيز لوكالة فرانس برس.

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