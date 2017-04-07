اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط ، اليوم الخميس، جهودهم لكشف غموض تغيب شاب عن منزله قبل زفافه بأيام قليلة، دون معرفة الأسباب.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة " الستة" التابعة لجزيرة البدارى البحرية، بتغيب "ر.س.ح" في ظروف غامضة قبل حفل زفافه ب5 أيام .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث.