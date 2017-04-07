أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط

Google+ Print
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط

مصراوي Masrawy

مديرية أمن أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط ، اليوم الخميس، جهودهم لكشف غموض تغيب شاب عن منزله قبل زفافه بأيام قليلة، دون معرفة الأسباب.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة " الستة" التابعة لجزيرة البدارى البحرية، بتغيب "ر.س.ح" في ظروف غامضة قبل حفل زفافه ب5 أيام .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية