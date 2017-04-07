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فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

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فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

التحرير

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استضاف الإعلامي جابر القرموطي، سلحفاة بحرية تُدعى «حُمص»، عمرها 50 عامًا، اشتراها صاحبها ويُدعى «إيهاب»، من أحد بائعي السمك في القاهرة، وعرضها للبيع عبر «فيسبوك»، فانهالت عليه العروض الداخلية والخارجية، واكتشف أنها من نوع نادر أوشك على الانقراض.

وقال مالكها، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار وان»، إن الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، هاتفه فور عرضه لها، وأوضح له أنه يُمنع بيعها وتداولها، إذ أنها نوع في مرحلة انقراض، ولا يعلموا كيف وصلت إلى القاهرة.

ومن جانبه؛ قال غلاب، خلال مداخلة هاتفية، إن «هذه السلحفاة تمثل ثروة قومية كبيرة، وتعتبر من السلاحف البحرية (سكرية المنقار)، وتعيش في البحر الأحمر، وتلعب دور مهم جدًا في عملية التوازن البيئي، فضلًا عن أن السياح يمارسون الغوص في الأماكن التي تعيش فيها السلاحف البحرية كي يشاهدوا حركتها تحت المياه».

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أشار إلى أن السلاحف تعرضت لعملية صيد جائر عقب ثورة 25 يناير وفترة الانفلات الأمني، موضحًا أنه سيتم إطلاق السلحفاة «حمص» في إحدى جزر الغردقة، مشيرًا إلى أنها تمت سرقتها من إحدى محميات الساحل الشمالي.

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التحرير

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