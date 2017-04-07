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مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

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مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

التحرير

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أكد الدكتور حاتم عطا، مدير مستشفى جمصة العام، أن ما نشر من أخبار عن وجود مقاطع جنسية لعاملين بالمستشفى غير صحيح، وأنه سيقاضي من نشر وتداول مثل هذه الأخبار، نافيا إجراء تحقيق مع أي من العاملين في المستشفى بخصوص تلك الأخبار.

وأوضح أنه تولى مهام منصبه كمدير للمستشفى منذ نحو عام، لم يتم خلاله فتح أي تحقيق مع العاملين بالمستشفى بخصوص أي انتهاكات أخلاقية.

ونوه بأنه لم يتم نقل وكيل المستشفى كما نشر أحد المواقع، لافتا إلى أنه فور نشر الأخبار، اتصل بناشرها وطالبه بالفيديوهات التي تثبت صحة الواقعة، إلا أنه أكد عدم امتلاكه لأي فيديوهات.

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من جانبه، أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، التحفظ على الكاميرات والتسجيلات الموجودة بمستشفيات جمصة العام وبني عبيد وتمي الأمديد ورمد المنصورة، للتأكد من واقعة انتشار فيديوهات جنسية لعدد من العاملين بها.

وأكد الشعراوي أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أخلاقي، وأنه أحال القضية كلها للتحقيق.

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التحرير

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