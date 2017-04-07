وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

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عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لقاءات عديدة مع المستثمرين في الولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أنها تعمل حاليًا على تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية، حيث بحثت مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي التحديات التي تواجه المستثمرين الأمريكان في مصر، والفرص الاستثمارية التي يعتزم عدد منهم الاستثمار فيها في مصر، مضيفة أنه جارِ التنسيق مع الجانب الأميركي في مجلس الأعمال المصري الأميركي؛ لتوضيح الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المتاحة.

والتقت الوزيرة، عددًا من المديرين التنفيذين وممثلي كبريات الشركات الأميركية في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات والأدوية والنقل، أبرزها "مايكروسوفت" و"أي بي ام"، و"أوراكل" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"أوبر" و"ماستر كارد" و"جنرال إليكتريك" و"بيبسيكو"، حيث أعرب ممثلي الشركات الأميركية عن عزمهم زيادة استثمارتهم في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات، والاستثمار في البحوث والتطوير، مشيرين إلى أن عددًا من الشركات الأميركية ترغب في دخول السوق المصري قريبًا، فيما رحبت الوزيرة بالمستثمرين الأمريان في مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين.

وأشار ممثل شركة "ماستر كارد" إلى رغبة شركته في زيادة التعاون مع مصر عبر المجلس القومي للمدفوعات، وأوضح ممثل شركة جنرال إليكتريك، أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقةة المُتجددة من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، ولديها استعداد للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها في مصر، واتفق الحضور على عقد اجتماع دوري لبحث التحديات والفرص الاسثتمارية المتاح بشكل مستمر.

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وكشفت وزيرة الاستثمار، عن أن وفدًا رسميًا ممثل من شركات التجارة والاستثمار وجميع القطاعات الأميركية، سيقوم بزيارة مصر قريبًا للاطلاع على مشاريع التنمية المتواجدة في مناطق مختلفة في مصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبي في الصعيد، لافتة إلى أن المستثمرين حريصين على ضح استثمارات جديدة في البنية الأساسية لمصر، وهو ما أعطاه الوفد المصري أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص في هذا النطاق.

وتابعت أن هناك شركات ممثلة في قطاع الطاقة والنقل تسعى للمشاركة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن الرئيس أكّد أهمية شركات قطاع النقل لتغطية جميع المحافظات، ومساعدة مصر على أن تكون مصدرة للسلع في الفترة المقبلة ومساندة للقارة الأفريقية والدول المجاورة، كما أنهه تمت دعوة الجانب الأميركي لضخ استثمارات في منطقة قناة السويس وجبل الجلالة.

واستكملت نصر، أن المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على توفير فرص عمل، مشددة أن هناك تركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، والبنية الأساسية وأن الولايات المتحدة ستضغط من خلال التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد لدعم مصر من خلال ضخ المزيد منن الأموال.

وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للمعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر فإنه من الضروري مناقشة الكيفية التي يمكن بها أن تعمل حزمة المساعدات تلك، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية والقانونية أن تدفع إلىى المزيد من مشاركة القطاع الخاص، هذا هو الهدف المنشود، وهذه هي الاستدامة التي نحاول أن نصل إليها فعليًا من أجل بلادنا، بحسب قولها.