أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت»

Google+ Print
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» 6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح فريق الأهلي، في تحقيق الفوز، على نظيره، بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على السلام، ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري المصري. 

ويواصل الأهلي تصدره للدوري برصيد 58 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه المقاصة، وغريمه التقليدي الزمالك بـ 18 نقطة.

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي، أبرز مشاهد اللقاء.

تألق كوليبالي 

كوليبالي

واصل الإيفواري، سلمياني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي، تألقه مع الفريق، إذ أنه شارك في آخر مبارتين مع الفريق، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، تمكن فيهما من تسجيل 3 أهداف، حيث حل بديلًا في اللقاء الماضي أمام الداخلية وسجل هدفين، وشارك، اليوم، أساسيًا وأحرز هدفًا.

الهدف السابع

وليد سليمان

نجح وليد سليمان، لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأحمر أمام بتروجت، والسابع له مع الفريق في الدوري العام هذا الموسم، ليتساوى بذلك مع زميله مؤمن زكريا بنفس الرصيد ويتصدر الثنائي قائمة هدافي الفريق في البطولة.

تمريرات عاشور

 

شاهد أيضا

ظهر حسام عاشور، بمستوى جيد طوال الـ90 دقيقة، وكان أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة بشكل صحيح في المباراة بنسبة 99%، ويعد عاشور أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة من الخصم.

الهدف الـ39 

كوليبالي

بعدما تمكن الأهلي من تسجيل هدفين في شباك بتروجت، رفع النادي رصيده إلى 39 هدفًا هذا الموسم، خلال 22 مباراة في الدوري.

شباك إكرامي النظيفة 

شريف إكرامي

حافظ شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات خاضهم في بطولة الدوري، يذكر أن آخر هدف استقبله إكرامي كان في مباراة المصري البورسعيدي في 18 ديسمبر 2016، وفاز الأهلي وقتها بـ3 أهداف مقابل هدف. 

ويأتي الأهلي في المركز الأول، كاكثر أندية الدوري حفاظًا على شباكها هذا الموسم، إذ لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط، منذ انطلاق المسابقة.

الفوز السابع

فوز الأهلي، اليوم، على بتروجت هو السابع له في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ جمعتهما 10 مباريات فاز الأهلي في 7 وتعادلا في 3 ولم يحقق بتروجت أي فوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة