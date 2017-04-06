6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت»

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نجح فريق الأهلي، في تحقيق الفوز، على نظيره، بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري المصري.

ويواصل الأهلي تصدره للدوري برصيد 58 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه مصر المقاصة، وغريمه التقليدي الزمالك بـ 18 نقطة.

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي، أبرز مشاهد اللقاء.

تألق كوليبالي

واصل الإيفواري، سلمياني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي، تألقه مع الفريق، إذ أنه شارك في آخر مبارتين مع الفريق، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، تمكن فيهما من تسجيل 3 أهداف، حيث حل بديلًا في اللقاء الماضي أمام الداخلية وسجل هدفين، وشارك، اليوم، أساسيًا وأحرز هدفًا.

الهدف السابع

نجح وليد سليمان، لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأحمر أمام بتروجت، والسابع له مع الفريق في الدوري العام هذا الموسم، ليتساوى بذلك مع زميله مؤمن زكريا بنفس الرصيد ويتصدر الثنائي قائمة هدافي الفريق في البطولة.

تمريرات عاشور

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ظهر حسام عاشور، بمستوى جيد طوال الـ90 دقيقة، وكان أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة بشكل صحيح في المباراة بنسبة 99%، ويعد عاشور أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة من الخصم.

الهدف الـ39

بعدما تمكن الأهلي من تسجيل هدفين في شباك بتروجت، رفع النادي رصيده إلى 39 هدفًا هذا الموسم، خلال 22 مباراة في الدوري.

شباك إكرامي النظيفة

حافظ شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات خاضهم في بطولة الدوري، يذكر أن آخر هدف استقبله إكرامي كان في مباراة المصري البورسعيدي في 18 ديسمبر 2016، وفاز الأهلي وقتها بـ3 أهداف مقابل هدف.

ويأتي الأهلي في المركز الأول، كاكثر أندية الدوري حفاظًا على شباكها هذا الموسم، إذ لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط، منذ انطلاق المسابقة.

الفوز السابع

فوز الأهلي، اليوم، على بتروجت هو السابع له في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ جمعتهما 10 مباريات فاز الأهلي في 7 وتعادلا في 3 ولم يحقق بتروجت أي فوز.