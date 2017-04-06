10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

لم تخل تصريحات أغلب زعماء العالم، اليوم الخميس، من الحديث عن الهجوم الكيماوي في بلدة خان شيخون السورية، فأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عن "قلق مصر" بسبب الاستقطاب داخل مجلس الأمن حول الأمر، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري هو المسؤول عن الهجوم "الرهيب"، كما أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى وجود دلائل على أن قوات الأسد هي من نفذت الهجوم، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعتبر الاتهامات الموجهة للنظام السوري "لا أساس لها"، ومن جانب آخر أعلن الرئاسة الصومالية بدء حربًا ضد الإرهاب.

1 – أبو زيد: مصر قلقة بسبب الاستقطاب حول سوريا

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد (أرشيفية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد عن موقف مصر من المشاورات الجارية في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المطروح من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن التعامل مع اعتداء بلدة "خان شيخون" بمدينة إدلب السورية"، وقال إن مصر قلقة ولا تشعر بالارتياح "لاحتدام حالة الاستقطاب داخل مجلس الأمن حول هذا الموضوع".

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2- ترامب: ما حدث في سوريا "عار على الإنسانية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرته الرئاسية المتجهة اليوم إلى فلوريدا للقاء نظيره الصيني (أ ف ب)

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة بموقف الرئيس السوري بشار الأسد المسؤول برأيه عن الهجوم "الرهيب" على بلدة خان شيخون بسوريا، وصرح ترامب أن "ما فعله الأسد رهيب"، مضيفا "ما حصل في سوريا عار على الإنسانية.. أعتقد أن شيئا لا بد أن يحصل"، لكنه رفض اعطاء ايضاحات حول ما يعتزم القيام به.

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3- وزير الخارجية السوري: اتهامنا باستخدام "الكيماوي" كذبة كبرى

وزير الخارجية السوري وليد المعلم (أرشيفية)

نفى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قصف منطقة خان شيخون بريف إدلب بالغازات السامة، وقال إن اتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيماوي يعد "كذبة كبرى". وأضاف أن "تنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية استمروا في تخزين السلاح الكيماوي في مناطق سكنية بإدلب".

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4- ميركل: عدم تنديد مجلس الأمن بالهجوم الكيماوي في سوريا ''فضيحة''

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي اليوم مع رئيس وزراء أيرلندا إيندا كيني في برلين (أ ف ب)

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن عدم صدور قرار من مجلس الأمن يندد بالهجوم الكيماوي في سوريا، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص "يمثل فضيحة".

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5- وزير الخارجية الأمريكي: لا يبدو للأسد دور في المستقبل

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون متحدثًا للصحفيين بولاية فلوريدا اليوم (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إثر هجوم يشتبه أنه كيميائي الثلاثاء في سوريا، وقال في تصريح مرتجل للتلفزيون في مطار وست بالم بيتش في فلوريدا إن "الدور المستقبلي للاسد غير مؤكد، وبالنظر الى افعاله يبدو انه لن لا يلعب اي دور في حكم الشعب السوري".

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6- بوتين: لا نقبل توجيه اتهامات دون تحقيق محايد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"اتهامات لا أساس لها" بشأن "حادثة الأسلحة الكيميائية" في سوريا، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي "شدد خصوصا على عدم قبول توجيه اتهامات بلا أساس إلى أي كان قبل إجراء تحقيق دولي دقيق ومحايد".

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7- مولود أوغلو: حماية روسيا للأسد عمل خاطئ تماما

وزير الخارجية التركي مولود أوغلو (أرشيفية)

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، انتقادا شديدا لدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد يومين على هجوم يشتبه أنه كيميائي تتهم أنقرة دمشق بالوقوف وراءه. وصرح تشاوش اوغلو لشبكة "ان تي في" ان "حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطئ تماما".

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8- رئيس الصومال: ندعو الشعب لدعم الجيش ضد الإرهاب

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (أرشيفية)

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد "حالة حرب" في بلاده التي تعاني جراء هجمات تشنها حركة الشباب المتطرفة التي يأمل في شن هجوم ضدها لـ"تحرير" المناطق التي تسيطر عليها. وقال الرئيس المعروف باسم "فرماجو" وتم انتخابه في الثامن من فبراير "نعلن حالة الحرب في البلاد، وندعو الشعب الى دعم الجيش الوطني للمساعدة في محاربة الإرهابيين".

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9- ترامب: سنعزز قدراتنا العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس بالبيت الأبيض (أ ف ب)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة "ستعزز" قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في مواجهة "التهديد الخطير" الذي تشكله كوريا الشمالية، مؤكدا من جديد أن كل الخيارات مطروحة.

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10 - رئيس الوزراء العراقي: الفساد من أولوياتنا رغم الصعاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن محاربة الفساد هي من أولويات الحكومة، بالرغم من الصعاب العديدة والحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية نتيجة انخفاض ايرادات النفط . وقال في كلمة خلال مشاركته في ورشة عمل لمكافحة الفساد "الخطوات الأولى التي قمنا بها في محاربة الفساد كانت في المؤسسة الأمنية، لأن الفساد فيها ساهم بدخول داعش ولذلك اليوم قواتنا الوطنية مرحب بها في كل المحافظات".

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