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مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها

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مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها

مصراوي Masrawy

الدكتور شوقي علام

(مصراوي):

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان، وأن اليتيم جزء مهم منها، مضيفًا: "من حق اليتيم ألا نقهره ولا نشعره بأي نوع من أنواع القهر".

جاء ذلك خلال لقاء المفتي الأسبوعي، في برنامج "من ماسبيرو"، الذي يذاع على شاشة التلفزيون المصري، في حلقة خاصة عن "حقوق اليتيم في الإسلام" وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يتزامن في الجمعة الأولى من شهر أبريل".

وتابع علام: "العطف على اليتيم يشعره بأنه وسط أهله وأنه لم يفقد أيًّا من ذويه".

وحول تخصيص يوم للاحتفال باليتيم في الأول من أبريل، قال المفتي إنه "أمر مهم لكن يجب ألا يقتصر على أبريل فقط، بل علينا أن نشعر اليتيم بوجودنا ليس في هذا الشهر فقط بل في كل أيام العام".

وأكد المفتي أن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، مشددًا على أن دور الأب لا شك كبير وفقده يترك مساحة كبيرة يجب أن نملأها بالعطف والحنان على اليتيم.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام أولى اليتيم عناية خاصة، ويدخل في ذلك مجهولو النسب، أو من يسمون باللقطاء، فباب اللقيط في الفقه له مساحة كبيرة ومهمة، مشددًا على ضرورة أن يعكف الدارسون على إفراد دراسة واقعية وميدانية في هذا الباب.

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مصراوي Masrawy

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