فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة

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أزمة صحية تعرضت لها الفنانة الشابة آيتن عامر، نقلت على إثرها للرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ولكنها غادرتها بعد استقرار حالتها الصحية.

وكشفت شقيقتها الفنانة وفاء عامر عن أسباب نقلها للمستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، قائلة: "اتفاجئنا إن آيتن عندها حساسية من السلفا بعد ما خلصت علبة دوا اسمه سيبترين، عملها صدمة صحية ووطى ضغطها لـ ٦٠ على ٤٠، وحصلها إغماء والدكتور حولنا لمستشفى الرعاية فيها أحسن من إللى كنّا فيها".

وكانت آيتن قد علقت على حالتها الصحية عبر "فيسبوك" أيضًا، بقولها: "بعد كل العمر ده!!!! يطلع عندى حساسية من السلفا واتمرمط فى المستشفيات.. مع العلم ان نفس الدوا اللى دمرني ده خدته من أسبوع لمدة ٣ ايام و مجراش حاجة".

الفنانة آيتن عامر لم تكن الأولى في هذا الصدد، فالكثير من الفنانات قد تعرضن لأخطاء طبية أثرت بشكل كبير على صحتهن، ونرصد أبرزهن خلال هذا التقرير.

عبير الشرقاوي

بعد خضوعها لعملية تجميل في أحد المراكز، أصيبت الفنانة عبير الشرقاوي بعاهه مستديمة، بسبب تضرر عصب الزند الأيسر، وذلك في عام 2010، وتقدمت بعدها بشكوى ضد صاحب أحد مراكز التجميل في منطقة سموحة بالإسكندرية، متهمةً إياه بالتسبب في الأمر.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بإغلاق مركز التجميل، وحبس صاحبه عامًا مع الشغل، إضافةً إلى سجن مدير المركز لمدة سنة مع الشغل.

أميرة فتحي

تعرضت الفنانة أميرة فتحي لخطأ طبي أيضًا أثناء إجرائها عملية استئصال كيس دهنى فى قدمها، ما أدى لمضاعفات بسبب عدم تنظيف مكان الجرح بشكل جيد، وأصيبت بالتهابات وصلت لدرجة التسمم، واضطرها ذلك لإجراء عملية جراحية جديدة.

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ميسرة

كادت ميسرة هي الأخري أن تفقد حياتها بسبب إحدى عمليات التجميل، حيث تسببت العملية في كسر أنفها وإصابتها بضيق في التنفس، ما دفعها للسفر لباريس، وتم هناك تصحيح نتائج العملية التي كلفتها 400 ألف جنيه.

حورية فرغلي

فاجأت الفنانة حورية فرغلي جمهورها بظهورها بتغير كبير في ملامحها، وتشوه في أنفها، بسبب إجرائها عملية تجميل، لكنها خرجت لتوضح حقيقة الأمر بعد ذلك، مؤكدةً أن هذه العملية جاءت لإصلاح لخطأ طبي، حيث تعرضت لكسر مُنذ فترة في أنفها.

ورفعت حورية حينها دعوى قضائية ضد طبيب تجميل، واضطرها الأمر للابتعاد فترة عن التمثيل.

فيفي عبده

بسبب تناولها أحد الأدوية بدون استشارة الطبيب وقراءة الإرشادات الطبية، فقدت الفنانة القدرة على النطق والحركة.

وقالت عبر صفحتها على موقع "إنستجرام": "عاوزه أقولكم كل غلطة وأنا طيبة أوعوا حد يأخد أي دواء آلا لما يرجع للدكتور ويقرأ النشرة بتاعته كويس جدا لأَنِّي خدت دواء من واحدة صحبتي بثق فيها جدًا لكن الدواء طلع بتاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ وخلاني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك وخلاني مروحش أشوف الفنانة شويكار ولا الفنان حسني شريف".

وتابعت: "أنا بحمد ربنا علي كل شي و الحمد الله أنا بقيت كويسة إلي حد ما والحمد الله علي كل شي وكل غلطة وأنا طيبة وما يقع إلا الشاطر".